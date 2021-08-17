.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عجز البحرين يتراجع 35% في الأشهر الـ6 الأولى من العام

  • الخط
المنامة
المنامة
اقتصاد البحرين

عجز البحرين يتراجع 35% في الأشهر الـ6 الأولى من العام

ارتفاع الإيرادات 23% عن نفس الفترة من العام الماضي

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة المالية البحرينية أمس الاثنين، إن عجز الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار (2.97 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021، بارتفاع 23% عن نفس الفترة من العام الماضي مع زيادة العائدات النفطية 33% بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 4% فقط.

وبلغ إجمالي المصروفات العامة 1.639 مليار دينار في النصف الأول، في انخفاض بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ووفقا لوزارة المالية، فقد أظهرت النتائج كذلك انخفاض المصروفات المتكررة بواقع 2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
فوائد وقتية وأضرار لا تحصى.. فوائد وقتية وأضرار لا تحصى.. "العربية.نت" تفتح ملف المكملات الغذائية والمنشطات
الأكثر قراءة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد
أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية
أين ستتجه عقارات مصر بعد وقف البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع؟ أين ستتجه عقارات مصر بعد وقف البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع؟
بين الصورتين 46 عاما.. مشهد متكرر في فيتنام وأفغانستان بين الصورتين 46 عاما.. مشهد متكرر في فيتنام وأفغانستان
قبل أن تذهب
استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في حرائق الجزائر
استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في حرائق الجزائر
اكتشف المزيد