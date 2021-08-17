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عدد الموظفين في بريطانيا يرتفع مع استمرار الانتعاش الاقتصادي

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فرع لوكالة دعم التوظيف البريطانية في لندن (رويترز)
فرع لوكالة دعم التوظيف البريطانية في لندن (رويترز)
اقتصاد بريطانيا

عدد الموظفين في بريطانيا يرتفع مع استمرار الانتعاش الاقتصادي

لندن - رويترز

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كشفت بيانات ضريبية اليوم الثلاثاء، أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في يوليو مقارنة مع يونيو الماضي، إذ يواصل الاقتصاد الانتعاش من إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة فيروس كورونا.

كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، نزل إلى 4.7%.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يستقر معدل البطالة عند 4.8%.

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وتراجعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى 4.8% في الفصل الأول، حسب ما أظهرت بيانات رسمية، مستفيدة من برنامج البطالة الجزئي الحكومي الذي سمح لملايين الأشخاص بالحفاظ على وظائفهم خلال الجائحة.

وتُقارن تلك النسبة مع 4.9% سجلت في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاء.

وتسدد الحكومة البريطانية الجزء الأكبر من رواتب الملايين من موظفي القطاع الخاص خلال تفشي وباء كوفيد-19، فيما يتوقع الخبراء ارتفاع نسبة البطالة مع توقف البرنامج في وقت لاحق هذا العام.

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