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مصر: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز 47.3% بالربع الثالث

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مصر تستهدف جذب الاستثمارت الخارجية المباشرة
اقتصاد مصر

مصر: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز 47.3% بالربع الثالث

تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي بالقطاعات غير البترولية زادت 21.72% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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قالت الحكومة المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفز 47.3% بمقدار 1.429 مليار دولار من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البيان إن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية على مدار تلك الفترة، وهي الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021 في مصر، زادت 21.72% على أساس سنوي، وبمقدار 1.911 مليار دولار.

تأتي هذه المؤشرات متوافقة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، بتحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نمواً سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

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كما حقق صافي التدفقات خلال الربع الثالث من السنة المالية، معدل نمو بنحو 25.72% مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالي السابق له من ذات العام المالي.

وفيما يتعلق بمقارنة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية، فقد ارتفع صافي هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 بنسبة 32.73% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.

كما حقق صافى هذه الاستثمارات نمواً بمعدل 23.65 % مقارنة بالربع الثاني من ذات العام المالي.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة، اتجاها تصاعديا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021، بنسبة ارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من ذات العام.

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