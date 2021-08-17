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منطقة اليورو.. تأكد النمو بـ 2% خلال الربع الثاني 2021

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منطقة اليورو.. تأكد النمو بـ 2% خلال الربع الثاني 2021

تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا يحفز النشاط الاقتصادي

بروكسل - رويترز

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قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يورستات يوم الثلاثاء إن اقتصاد منطقة اليورو نما 2% في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.

وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما 0.5% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو /حزيران مقارنة مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع 13.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة.

وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق ليوروستات لنمو 13.7% الذي صدر في نهاية يوليو /تموز.

وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6% في الربع الأخير من 2020 و0.3% في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى مارس /آذار.

غذى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في نشاط التوظيف في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو حزيران مع زيادة المؤشر 0.5% على أساس فصلي و1.8% على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5% بعد سلسلة من الانخفاضات.

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