نيجيريا.. تراجع التضخم لرابع شهر على التوالي مع تباطؤ أسعار الغذاء

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن التضخم السنوي في نيجيريا انخفض لرابع شهر على التوالي في يوليو تموز إلى 17.38% بفضل تباطؤ في زيادات أسعار الغذاء.

والتضخم في نيجيريا في خانة العشرات منذ عام 2016. وبلغ 17.75% في يونيو /حزيران.

مادة اعلانية

ويبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 11.5% منذ عام تقريبا ويواصل انتهاج تعويم مدار للعملة المحلية (النيرا) بينما يحاول تعزيز النمو وكبح تضخم متزايد.

ومن المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاء الحكومي أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 26 أغسطس/ آب.