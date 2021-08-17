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نيجيريا.. تراجع التضخم لرابع شهر على التوالي مع تباطؤ أسعار الغذاء

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اقتصاد

نيجيريا.. تراجع التضخم لرابع شهر على التوالي مع تباطؤ أسعار الغذاء

التضخم النيجيري بلغ خانة العشرات منذ عام 2016 ويسجل نسبة 17.75% في يونيو

أبوجا - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن التضخم السنوي في نيجيريا انخفض لرابع شهر على التوالي في يوليو تموز إلى 17.38% بفضل تباطؤ في زيادات أسعار الغذاء.

والتضخم في نيجيريا في خانة العشرات منذ عام 2016. وبلغ 17.75% في يونيو /حزيران.

ويبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 11.5% منذ عام تقريبا ويواصل انتهاج تعويم مدار للعملة المحلية (النيرا) بينما يحاول تعزيز النمو وكبح تضخم متزايد.

ومن المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاء الحكومي أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 26 أغسطس/ آب.

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