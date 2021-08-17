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حالة إصابة واحدة بكورونا تربك نيوزيلندا.. إغلاق تام للبلاد

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رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا
فيروس كورونا

حالة إصابة واحدة بكورونا تربك نيوزيلندا.. إغلاق تام للبلاد

اكتشاف حالة واحدة فقط في أوكلاند

دبي - العربية.نت

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فرضت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إغلاقًا في البلاد لمدة ثلاثة أيام، بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة مجتمعية بفيروس كوفيد-19 منذ فبراير.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي في ويلينغتون، إنه سيتم وضع البلاد في حالة إغلاق بعد منتصف الليل، بعد اكتشاف حالة واحدة في أوكلاند. وسيتم إغلاق أوكلاند ومنطقة كورومانديل المجاورة لمدة سبعة أيام.

بموجب ما يسمى مستوى التنبيه 4، يجب إغلاق جميع المدارس والأماكن العامة ومعظم الشركات بينما يتم حث الناس على العمل من المنزل وارتداء أقنعة الوجه إذا كانوا بحاجة إلى الخروج.

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وأضافت رئيسة الوزراء: "العمل الجاد والمبكر أفادنا من قبل". وقالت إن المسؤولين يفترضون أن الحالة هي لمتحور دلتا، مضيفة أن هذا المتحور "وصف بمغير قواعد اللعبة، وهو كذلك".

أبقت نيوزيلندا الفيروس خارج حدودها إلى حد كبير، مما سمح لاقتصادها بالتعافي بسرعة خلال الوباء. لكن طرح اللقاح البطيء جعلها عرضة لتفشٍّ آخر، لا سيما لمتغير دلتا شديد العدوى الذي أجبر أجزاءً كبيرة من أستراليا المجاورة على الإغلاق.

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