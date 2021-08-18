أبوظبي تعلن إجراءات جديدة لحصول الأطباء على الإقامة الذهبية

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للمقيمين، باقة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم وتمكين الأطباء في أبوظبي من تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارة.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، سيتم تقديم حزمة مميزة للأطباء الذين رشحتهم دائرة الصحة في أبوظبي للحصول على الإقامة الذهبية من خلال مركز ياس تسهيل، أحد المراكز المتخصصة بتقديم طلبات الإقامة الذهبية، وذلك عبر اختصاصيين في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تحديد رسوم للباقة المميزة بقيمة 4,000 درهم لكل طلب، تشمل هذه الرسوم الخدمات الإضافية مثل الهوية الإماراتية واستلام وتسليم جواز السفر وخدمات تعليق الإقامة للمكفولين، بالإضافة إلى رسوم تقديم الطلب وتعديل الوضع وختم التأشيرة وخدمات "تسهيل".

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كما تتوفر باقتان بقيمة 3,470 درهم للخيار الأول في حال تم الدفع عن طريق التحويل البنكي و3,547 درهم للخيار الثاني في حال تم الدفع عبر الإنترنت، بحيث لا تشمل جميع الرسوم المذكورة والخاصة بجميع الباقات رسوم إلغاء الإقامة الحالية ورسوم الفحص الطبي.

كما يتم تطبيق رسوم مماثلة لكل فرد من أفراد الأسرة عند تقديم طلب للحصول على الإقامة الذهبية، ويمكن التقديم على الباقات العاديّة من خلال موقع الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة ica.gov.ae.

تم تصميم هذه الباقة الجديدة والمبسّطة لتعزيز الكفاءة والفعالية في الإجراءات لتفادي اللجوء إلى مراكز خدمة وسيطة.

قال الدكتور راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: "نعمل عن كثب مع مكتب أبوظبي للمقيمين لمواصلة تمكين الأطباء وضمان رفاههم واستقرارهم في الإمارة، حيث إن إطلاق الباقات الجديدة خير دليل على التزامنا المشترك والمتواصل بتقديم رعاية صحية وفق أفضل الممارسات العالمية لمجتمعنا وكما هو الحال دائماً كانت وستبقى سلامة ورفاهية الأفراد والمجتمعات في الإمارة على رأس أولوياتنا".

وأضاف: "نتطلع من خلال التنسيق المشترك مع المكتب إلى المضي قدماً نحو مستقبل مشرق للقطاع الصحي في الإمارة، وذلك من خلال استقطاب المزيد من الأطباء إلى أبوظبي وتزويد المتفانين منهم بالدعم اللازم لإثراء إسهاماتهم في القطاع بما ينعكس على سلامة وسعادة ورفاهية الجميع".

من جانبه، قال سامح القبيسي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "نحن ملتزمون بتقديم الخدمات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والازدهار، ويسعدنا العمل يداً بيد مع دائرة الصحة – أبوظبي حيث استطعنا تنظيم عملية فعّالة تهدف إلى تمكين الأطباء من الحصول على حياة مهنية راسخة وناجحة في الإمارة".

وأضاف: "نحرص على تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع الجهات الأخرى لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة عالية للفئات المستهدفة في الحصول على الإقامة الذهبية.. نشجع جميع الأطباء الذين تم ترشيحهم على الاستفادة من هذه الفرصة".

تتوفّر الإقامة الذهبية لدولة الإمارات في أبوظبي للمستثمرين وكبار المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث يحصل المتقدمون على تأشيرة لمدة تصل إلى عشر سنوات، تمنحهم فرصة العيش والعمل والدراسة في أبوظبي دون الحاجة إلى كفيل.

وتم إطلاق الإقامة الذهبية لجذب المواهب وتشجيع الاستثمارات مما يعزز آفاق التنمية والاقتصاد في أبوظبي، كما تتوفر مجموعة واسعة من خيارات التأشيرات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل والإبداع والدراسة والتميّز والاستثمار في القطاعات الرئيسية للإمارة بما في ذلك الرعاية الصحية.

ويستغرق طلب الإقامة الذهبية حوالي أسبوعين مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إلغاء التأشيرة الحالية، والقيام بالفحص الطبي في الوقت المحدد.