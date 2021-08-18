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الإيرادات العامة في الصين ترتفع 20% في 7 أشهر

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اقتصاد الصين

الإيرادات العامة في الصين ترتفع 20% في 7 أشهر

مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

بكين - رويترز

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نقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير المالية الصيني شو هونغ تساي قوله اليوم الأربعاء، إن الإيرادات العامة في الصين نمت 20% في الأشهر السبعة الأولى من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن النفقات العامة ارتفعت 3.3% من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى في 2020.

ونقلت عن شو قوله أيضا، إن سياسة المالية العامة النشطة التي تنتهجها الصين ستصبح أكثر فاعلية، وإن الحكومات المحلية ستواصل كبح مخاطر الدين.

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