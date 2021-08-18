الإيرادات العامة في الصين ترتفع 20% في 7 أشهر

نقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير المالية الصيني شو هونغ تساي قوله اليوم الأربعاء، إن الإيرادات العامة في الصين نمت 20% في الأشهر السبعة الأولى من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن النفقات العامة ارتفعت 3.3% من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى في 2020.

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ونقلت عن شو قوله أيضا، إن سياسة المالية العامة النشطة التي تنتهجها الصين ستصبح أكثر فاعلية، وإن الحكومات المحلية ستواصل كبح مخاطر الدين.