التضخم البريطاني يتباطأ بوتيرة أشد من المتوقع إلى 2% في يوليو

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم البريطاني اعتراه الفتور بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو/تموز حين تباطأ إلى 2% على أساس سنوي من 2.5% في يونيو/حزيران.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة عند 2.3%.

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يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات سابقة، انتعاش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام مع بدء الحكومة تخفيف تدابير الإغلاق.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لا يزال الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4,4% مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.

وخلال الربع الثاني تحسن النشاط بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية، لا سيما إعادة فتح الحانات والمطاعم.