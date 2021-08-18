التضخم يلتهم النمو الأوروبي.. معدل2% كلمة السر
زيادة أسعار الطاقة 14.3% ترفع مؤشر التضخم لأعلى معدل في 3 سنوات
زاد التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في يوليو/ تموز، وهو أعلى معدل في نحو ثلاث سنوات ويفوق هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم 2%، وذلك حسبما أظهرته بيانات نهائية صدرت الأربعاء عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات مؤكدة تقديره السابق.
وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفعت 2.2% في يوليو /تموز على أساس سنوي بعد زيادة 1.9% في يونيو /حزيران. وكان ذلك أعلى معدل منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018.
وهبط التضخم في المنطقة على أساس شهري 0.1% مما يتفق مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
ويرجع المعدل المرتفع في يوليو /تموز بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي قال يوروستات الأربعاء إنها زادت 14.3% على أساس سنوي، في أعلى زيادة هذا العام.
أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما 2% في الربع الثاني من العام، في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.