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التضخم يلتهم النمو الأوروبي.. معدل2% كلمة السر

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التضخم يلتهم النمو الأوروبي.. معدل2% كلمة السر

زيادة أسعار الطاقة 14.3% ترفع مؤشر التضخم لأعلى معدل في 3 سنوات

بروكسل - رويترز

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زاد التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في يوليو/ تموز، وهو أعلى معدل في نحو ثلاث سنوات ويفوق هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم 2%، وذلك حسبما أظهرته بيانات نهائية صدرت الأربعاء عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات مؤكدة تقديره السابق.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفعت 2.2% في يوليو /تموز على أساس سنوي بعد زيادة 1.9% في يونيو /حزيران. وكان ذلك أعلى معدل منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018.

وهبط التضخم في المنطقة على أساس شهري 0.1% مما يتفق مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

ويرجع المعدل المرتفع في يوليو /تموز بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي قال يوروستات الأربعاء إنها زادت 14.3% على أساس سنوي، في أعلى زيادة هذا العام.

أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما 2% في الربع الثاني من العام، في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.

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