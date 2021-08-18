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خطوة تستهدف فتح فرص للشركات السعودية للتوسع في الأسواق الدولية

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اقتصاد السعودية

خطوة تستهدف فتح فرص للشركات السعودية للتوسع في الأسواق الدولية

"تنمية الصادرات" ستحدد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية لطرحها

دبي - العربية.نت

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أطلقت هيئة تنمية الصادرات في السعودية خدمة المناقصات الدولية، والتي تستهدف فتح فرص للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية.

وستعمل الصادرات السعودية على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية، في عدد من الدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير.

يأتي ذلك دعما لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي.

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من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبد العزيز الخلب، عن اعتماد أكثر من 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال لأكثر من 46 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال تدشين بنك التصدير والاستيراد السعودي واتحاد الغرف السعودية "جولة تمويل المصدرين"، في خطوة تهدف إلى التعريف بمنتجات وخدمات البنك الهادفة إلى تمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهمًا رئيس في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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