مؤشر نشاط التجارة العالمي يسجل أعلى مستوى في تاريخه

أعلنت منظمة التجارة العالمية أن مؤشر نشاط التجارة العالمي سجل أعلى مستوى في تاريخه وهو ما يؤكد قوة انتعاش التجارة بعد الصدمة القوية التي خلفتها جائحة كورونا.

وقد وصل مؤشر نشاط التجارة العالمي إلى ما فوق 110 نقاط للمرة الأولى منذ انطلاقه في يوليو 2016 مرتفعا بأكثر من 20 نقطة على أساس سنوي.

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مع ذلك حذرت المنظمة من أن النظرة المستقبلية للتجارة العالمية لا تزال تواجه مخاطر سلبية.

وذكرت منظمة التجارة العالمية على موقعها الإلكتروني أن ارتفاع المقياس يعكس كلا من قوة النمو التجاري الحالي وعمق الصدمة الناجمة عن الجائحة في 2020، مضيفة أن توقعات التجارة العالمية لا تزال تخيم عليها احتمالات التراجع.

رفعت المنظمة في مارس الماضي توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية قليلا هذا العام بعد انخفاض أقل كثيرا من المتوقع في 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إنها تتوقع نمو تجارة السلع 8% هذا العام بعد تراجعها 5.3% العام الماضي. كانت توقعات أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي لنمو 7.2% وانخفاض 9.2% على الترتيب.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة سيتباطأ إلى 4% في 2022، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة وعدم عودة حركة التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة.