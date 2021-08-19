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سلطنة عمان تفتح اقتصادها بشكل شبه كامل السبت المقبل

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اقتصاد عمان

سلطنة عمان تفتح اقتصادها بشكل شبه كامل السبت المقبل

اعتماد التطعيم شرطاً للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية

دبي - العربية.نت

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قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عُمان، اليوم الخميس، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من مساء يوم السبت 21 أغسطس 2021.

كما قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اعتماد التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

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كما قررت اللجنة وابتداء من سبتمبر، فتح حدود السلطنة أمام الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في البلاد بالإضافة إلى فحص PCR قبل أو عند الوصول، مع الالتزام بالحجر الصحي لسبعة أيام.

واعتمدت اللجنة الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 /2022، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

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