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صادرات مصر تقفز 30% لـ 15.5 مليار دولار في 5 أشهر

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اقتصاد مصر

صادرات مصر تقفز 30% لـ 15.5 مليار دولار في 5 أشهر

إيطاليا على رأس قائمة أعلى 10 دول استيراداً

القاهرة - خالد حسني

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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 15.5 مليار دولار، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 30.1%.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 948.1 مليون دولار، تليها صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 881.5 مليون دولار.

وجاءت السعودية في المركز الثالث بحجم صادرات بلغ نحو 876.4 مليون دولار، ثم الهند بقيمة 831.4 مليون دولار، تلتها تركيا بصادرات بلغت قيمتها نحو 803.4 مليون دولار، ثم اليونان 665.1 مليون دولار، ثم الصين 546.1 مليون دولار، ثم إسبانيا 525.7 مليون دولار، ثم الإمارات 465.3 مليون دولار، وأخيراً المملكة المتحدة 455.1 مليون دولار.

واستحوذت هذه الدول على نحو 45.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها نحو 2.3 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية صادرات البترول الخام بنحو 813.9 مليون دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 775.6 مليون دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 720.9 مليون دولار. وتمثل هذه السلع نحو 44% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

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