غولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 6% في 2021

خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري إلى 6% بسبب التأثيرات التي فاقت التوقعات لمتحور دلتا من كورونا، وهو ما يخلق اضطرابات في سلاسل التوريد ويرفع التضخم.

وتأتي هذه التوقعات أقل من توقعات البنك السابقة لنمو بنسبة 6.4% خلال 2021.

مادة اعلانية

في المقابل رفع غولدمان ساكس، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال 2022 إلى 4.5% من 4.4% توقعها سابقا.

وحقق الاقتصاد الأميركي نموا قويا في الربع الثاني من العام، إذ غذت مساعدات حكومية ضخمة والتطعيمات المضادة لكوفيد-19 الإنفاق على الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية الشهر الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 6.5% في الربع الثاني. ونما الاقتصاد بوتيرة معدلة بلغت 6.3% في الربع الأول.