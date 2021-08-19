"النقد الدولي" يعلق مساعدات أفغانستان بسبب الضبابية في الحكم

علق صندوق النقد الدولي المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية الحكم في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد بحسب إعلان الصندوق.

وأضاف الصندوق أن عدم وضوح الرؤية لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، تحتم وقف حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي.

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وكان من المقرر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في نوفمبر من العام الماضي بقيمة إجمالية 370 مليون دولار.