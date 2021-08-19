أفغانستان وطالبان
"النقد الدولي" يعلق مساعدات أفغانستان بسبب الضبابية في الحكم
كانت ستحصل على 370 مليون دولار في نوفمبر
علق صندوق النقد الدولي المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية الحكم في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد بحسب إعلان الصندوق.
وأضاف الصندوق أن عدم وضوح الرؤية لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، تحتم وقف حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي.
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وكان من المقرر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في نوفمبر من العام الماضي بقيمة إجمالية 370 مليون دولار.
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