تركيا تتوقع نمواً اقتصادياً يفوق 8% في 2021

قال وزير المالية التركي لطفي ألوان اليوم الجمعة، إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده ما يزيد عن 8% في 2021. وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يأمل في نمو اقتصاد تركيا أكثر من 7% في العام الجاري، وإنه يتوقع انخفاض التضخم بعد أغسطس.

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وفي حديثه لرجال أعمال في كوجالي، كرر ألوان أن التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير في الربع الأخير من العام، وأن كبح التضخم أولوية.

كما قال إن تركيا لن تتنازل عن الانضباط المالي، وإن السياسات المالية ستدعم أهداف الاستقرار السعري.