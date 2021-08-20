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مجموعة دعم لبنان الدولية: تداعيات أزمة المحروقات "خطيرة"

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ازدحام عند محطات الوقود في لبنان
محطة وقود في لبنان
لبنان

مجموعة دعم لبنان الدولية: تداعيات أزمة المحروقات "خطيرة"

رجال أعمال شيعة لبنانيين في الصين دفعوا ثمن شحنات الوقود الإيراني

دبي - العربية.نت

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نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان القول إن التفاقم المتسارع لأزمة المحروقات في البلاد يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على وضع الأمور في نصابها.

وحذرت المجموعة من أن "أزمة المحروقات تؤثر على لبنان وتلقي بتداعيات خطيرة على توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء".

ودعت المجموعة "جميع الأطراف الى لعمل من أجل بلوغ هذه الغاية دون مزيد من التأخير".

كانت ميليشيات "حزب الله" قد أعلنت عن توجه سفينة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان في انتهاك للعقوبات الأميركية، فيما حذر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من زج البلاد في صراعات داخلية وخارجية، مؤكداً أن السفن الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية.

يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة أن نقص الوقود يعرض آلاف العائلات للخطر ويهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة.

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