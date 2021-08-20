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بالصور.. "إيفر غيفن" تعبر قناة السويس بـ"أمان" متجهة إلى الصين

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سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
قناة السويس

بالصور.. "إيفر غيفن" تعبر قناة السويس بـ"أمان" متجهة إلى الصين

ضمن قافلة الشمال

القاهرة - فهيمة أحمد

نشر في: آخر تحديث:

صرح أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر غيفن EVER GIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة، بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان، وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.

وأكد ربيع أن عبور السفينة EVER GIVEN مجددا في رحلتها رقم 22 عبر القناة، يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

بعد مغادرتها مياه مصر.. سفينة "إيفر غيفن" تدخل في أزمة جديدة اقتصاد قناة السويس بعد مغادرتها مياه مصر.. سفينة "إيفر غيفن" تدخل في أزمة جديدة

وكانت السلطات المصرية احتجزت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، بعدما تسببت نهاية مارس الماضي في تعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

لكن تم الإفراج عن السفينة في يوليو وأبحرت في طريقها إلى روتردام في هولندا.

وجاء ذلك بعد إعلان هيئة قناة السويس وملاك السفينة التوصل إلى اتفاق للإفراج عنها، عقب أكثر من 3 أشهر على احتجازها من قبل سلطات الهيئة لتسببها في تعطل الملاحة بالقناة.

يذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور 62 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 26 سفينة بحمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت مليوني طن.

سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
  • سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
  • سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
  • سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
  • سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
  • سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
5 صور
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
سفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس مجدداً
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