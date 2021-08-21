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السعودية تقدم شكوى لدى "التجارة العالمية" بشأن رسوم أوروبية

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مصنع الإيثيلين
مصنع للإيثيلين
السعودية

السعودية تقدم شكوى لدى "التجارة العالمية" بشأن رسوم أوروبية

الرسوم تخص واردات مركب كيميائي يستخدم بصناعة الألياف الصناعية والزجاجات البلاستيكية

بروكسل - فرانس برس

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قدمت السعودية شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات مركب كيميائي يستخدم في صناعة الألياف الصناعية والزجاجات البلاستيكية.

وفي الشكوى المؤرخة في 17 أغسطس والتي عممت على أعضاء منظمة التجارة العالمية الخميس الماضي، أفادت السعودية أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما مؤقتة لمكافحة الإغراق التجاري بشكل غير عادل على واردات إيثيلين غليكول.

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ويستخدم هذا المركب الكيميائي في مجموعة متنوعة من العمليات الصناعية التي تشمل إنتاج ألياف البولييستر ومكونات لتصنيع الزجاجات البلاستيكية.

ويستخدم أيضا في إنتاج سائل تبريد المحركات كمضاد للتجمد، وكمذيب وعامل تجفيف في أنابيب الغاز الطبيعي بالإضافة إلى أمور أخرى.

وتتهم الشكوى الاتحاد الأوروبي باستخدام منهجية خاطئة للقول إن أسعار الواردات السعودية منخفضة جدا، وتصر على أن الرسوم كانت انتهاكا لقواعد التجارة الدولية.

والإغراق يعني أن البلد المصدر يبيع منتجا أو خدمة إلى البلد المستورد بأسعار تقل عن السعر الذي يفرضه محليا.

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