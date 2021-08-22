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السعودية: 41 طلب جديد لمنصات ومواقع رقمية ورفض 11 طلبا آخر

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الخدمات الحكومية الرقمية في السعودية
الخدمات الحكومية الرقمية في السعودية
السعودية

السعودية: 41 طلب جديد لمنصات ومواقع رقمية ورفض 11 طلبا آخر

منذ إصدار الهيئة تعميم حوكمة المنصات الرقمية في يوليو2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية في السعودية عن استقبالها 41 طلباً لتسجيل منصات رقمية ومواقع إلكترونية منذ إصدارها لتعميم (حوكمةالمنصات الرقمية) خلال شهر يوليو 2021، وذلك بعد أن أطلقت الهيئة نشرة دورية عن بيانات تسجيل المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت 30 طلباً ما بين تسجيل منصات رقمية أو مواقع إلكترونية جديدة وتسجيل خدمات إضافية لمنصات أو مواقع قائمة، فيما رفضت 11 طلباً لعدد من الأسباب كالازدواجية مع عمل مواقع ومنصات قائمة، أو عدم وجود حاجة لإنشاء نطاق جديد لتقديم الخدمة، أو عدم الاختصاص ووجود تقاطعات مع اختصاصات جهة حكومية أخرى، أو تشابه أسماء المنصات.

وتهدف الهيئة من خلال حوكمة وتنظيم الخدمات الحكومية الرقمية لتحسين تجربة المستفيد وضمان الجودة إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

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ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بالحصول على موافقتها قبل تأسيس أيّ منصة جديدة تطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة، سواء كانت من تطبيقات الهواتف المتنقلة، أو المواقع الإلكترونية على جميع النطاقات، أو قنوات التكامل والخدمات الرقمية. ويمكن للجهات الحكومية تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: http://dga.gov.sa/platforms.

يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، حيث تعمل على بناء بيئة تنظيمية تسهم في الوصول لحكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة عالية، والانطلاق نحو آفاق جديدة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي.

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