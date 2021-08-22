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تبوك.. تنفيذ مشاريع صيانة لشبكة طرق بطول 4 آلاف كم

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مشاريع طرق في تبوك السعودية
مشاريع طرق في تبوك السعودية
السعودية

تبوك.. تنفيذ مشاريع صيانة لشبكة طرق بطول 4 آلاف كم

السعودية تستهدف الوصول للمركز السادس عالميًا بجودة الطرق

تبوك - واس

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نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عددًا من مشاريع الصيانة على شبكات الطرق في منطقة تبوك، التي يتجاوز طول الشبكة فيها 4 آلاف كم، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على شبكات الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك ضمن جهودها لتكثيف سلامة وجودة الطرق في المملكة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات الصيانة والتجديد على طرق بأطوال تتجاوز 3891 كم، من خلال 20 مشروعا للصيانة منها 13 مشروع صيانة جذرية، من شأنها رفع مستوى الصيانة والسلامة، أبرزها تنفيذ حواجز خرسانية بطول 30128 مترا طوليا، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية بأطوال تتجاوز 121747 كم.

كما تم تركيب 4000 لوحة تحذيرية على الطرق التابعة للوزارة، وتركيب 163000 علامة أرضية، إضافة إلى تنفيذ السياج عالي الشد بطول 160 كم.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على شبكات طرق المملكة، وتهدف للوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير خيارات تنقّل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

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