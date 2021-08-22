وزيرة الخزانة الأميركية تؤيد إعادة تعيين "باول" لرئاسة للفيدرالي

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لكبار مستشاري البيت الأبيض أنها تؤيد إعادة تعيين جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يزيد دعم "يلين" بشكل كبير فرصة "باول" للحصول على ولاية ثانية عندما تنتهي ولايته الأولى في فبراير المقبل وذلك لأن خبرة يلين امتدت لعقدين تقريبًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتترأسه في سنواتها الأربع الأخيرة ما يعني أن مشورتها لـ"بايدن" ستكون ذات ثقل.

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وتملك "يلين" خبرة في العمل مباشرة مع "باول" في مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2012 حتى تم ترقيته الرئاسية في عام 2018 عندما عينه الرئيس دونالد ترمب خلفا لـ"يلين" التي لم تحظ بولاية ثانية، بحسب مصادر وكالة بلومبرغ.