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السعودية..800  شركة هندسية تستفيد من خدمة الترخيص الفوري

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الهيئة السعودية للمهندسين
الهيئة السعودية للمهندسين
اقتصاد السعودية

السعودية..800 شركة هندسية تستفيد من خدمة الترخيص الفوري

الخدمة تتم خلال 60 ثانية فقط

دبي - العربية.نت

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قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين صالح العمر، إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الترخيص الفوري للشركات والمكاتب الهندسية تجاوز 800 مستفيد، وذلك منذ يونيو من العام 2021.

وأضاف أن خدمة الترخيص الفوري للشركات والمكاتب الهندسية في السعودية مكنت المستفيدين من إنجاز كل معاملاتهم المتعلقة بإصدار رخصة وتجديدها وإلغائها، وإضافة وحذف نشاط، وتغيير مدير، ونقل مقر، وتحويل شركة أو مكتب هندسي، وذلك منذ بدء العمل بها في يونيو الماضي حتى الآن، وذلك عبر منصة "ممارس" خلال 60 ثانية فقط.

وأشار متحدث الهيئة إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن عدد من الخدمات الرقمية، التي وفرتها الهيئة للمستفيدين من الشركات والمكاتب الهندسية والأعضاء، حيث يأتي ذلك استمرارا لاستراتيجيات وتوجيهات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بهدف الارتقاء بمستوى خدمات التسجيل المهني والمكاتب الهندسية والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية إلكترونيا لتحقيق بيئة رقمية متكاملة لعموم المستفيدين، وتنفيذ جميع خدماتهم وإمكانية متابعة سير إجراءاتها في أي وقت وأي مكان، وذلك لتطوير منظومة التحول الرقمي في المملكة، وفقا ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

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وأوضح العمر أن الهيئة تواصل العمل من أجل تحقيق أهدافها وأدوارها، وذلك من خلال الخطط، التي وضعتها، وعبر تعزيز الشراكات والاتفاقيات الواسعة، التي وقعتها الهيئة مع عدد من الجهات ذات الصلة لرفع جودة وكفاءة القدرات المعرفية لدى الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات وفنيين وطلاب وطالبات التخصصات الهندسية، ولتحقيق التطور في القطاعات الهندسية من خلال تنسيق الجهود لتنفيذ مزيد من محتوى البرامج والمبادرات الهندسية المستقبلية المشتركة.

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