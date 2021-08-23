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المملكة المتحدة.. النمو الاقتصادي يتباطأ لأدنى مستوى في 6 أشهر

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الاقتصاد البريطاني عانى كثيرا من تبعات كورونا
اقتصاد بريطانيا

المملكة المتحدة.. النمو الاقتصادي يتباطأ لأدنى مستوى في 6 أشهر

مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو يظهر أداء أفضل

لندن - رويترز

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أظهر مسح نشر الاثنين أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا بعد تخفيف موجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا تباطأ بشكل حاد في أغسطس /آب مع مواجهة الشركات صعوبات بسبب نقص لم يسبق له مثيل في العاملين والمواد الأولية.

وهبط مؤشر آي اتش إس ماركت/سي آي بي إس المجمع لمديري المشتريات لثالث شهر على التوالي مع انكماشه إلى 55.3 من 59.2 في يوليو /تموز، مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير /شباط.

ويمثل هذا تراجعا أكثر حدة من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا قراءة عند 58.4.

ومع هذا ظلت وتيرة النمو مرتفعة قليلا عن مستويات ما قبل الجائحة، لكن آي اتش إس قالت إنه توجد علامات واضحة على أن التعافي يقفد قوته الدافعة بعد أداء قوي في الربع الثاني.

وفي المقابل، أظهر مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو أداء أفضل مع تراجعه إلى 59.5 من 60.2.

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