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الولايات المتحدة تعطي الترخيص الكامل لاستخدام لقاح فايزر

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لقاح فايزر
لقاح فايزر
لقاح كورونا

الولايات المتحدة تعطي الترخيص الكامل لاستخدام لقاح فايزر

فايزر تتجه لإصدار سندات "استدامة" بمليار دولار لتمويل مصاريف البحث

دبي - العربية.نت

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منحت الولايات المتحدة الترخيص الكامل لاستخدام لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لمرض "كوفيد-19" الناشئ عن فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

قالت شركتا فايزر وبيونتيك إنهما قدمتا بيانات التجارب السريرية المبكرة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA كجزء من طلبهما في الولايات المتحدة للحصول على إذن لقاح معزز ضد كوفيد-19 لكل من يبلغ من العمر 16 عاماً فما فوق، وليس فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وذكرت الشركتان في بيان صحافي، أنه في تجربة المرحلة الأولى، أنتجت جرعة معززة من اللقاح "أجساماً مضادة محايدة أعلى بكثير" ضد سلالة فيروس كورونا الأصلية، بالإضافة إلى متغيرات بيتا ودلتا. وقالوا إن المشاركين في التجربة تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المكون من جرعتين بعد حوالي 8 إلى 9 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

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وستعزز أنباء الاعتماد الكامل للقاح، توجهات شركة فايزر نحو إصدار سندات "استدامة" بقيمة مليار دولار لتمويل مصاريف البحث والتطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات كورونا. سيستحق الإصدار في 2031 وسيحمل عائدا بنحو 0.5% فوق سندات الخزانة الأميركية.

وتتوقع فايزر أن العائدات من لقاح كورونا ستبلغ 33.5 مليار دولار هذا العام، ما يجعله أحد الأدوية الأكثر مبيعًا على الإطلاق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

يشار إلى أن فايزر أصدرت أيضًا سندات استدامة في مارس 2020 لدعم الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا.

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