اليابان: نشاط المصانع في أغسطس يسجل أبطأ وتيرة نمو في سبعة أشهر 

تباطأ نشاط المصانع في اليابان في أغسطس ليسجل أبطأ وتيرة نمو في سبعة أشهر رغم استمرار النمو في إجمالي الطلبات وطلبات التصدير.

وواجهت سلاسل التوريد اضطرابات شديدة وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات بحسب IHS Markit، إذ سجل مؤشر ميديري المشتريات للتصنيع الصادر عن au Jibun Bank Flash Japan تراجعا إلى 52.4 نقاط في أغسطس من 53 نقطة في يوليو.

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أما المؤشر الصادر عن نفس البنك والذي يعنى بقطاع الخدمات فقد هوى إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020 وسط انتشار متحور دلتا.