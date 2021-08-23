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اليابان: نشاط المصانع في أغسطس يسجل أبطأ وتيرة نمو في سبعة أشهر 

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اليابان اقتصاد
اليابان
اقتصاد اليابان

اليابان: نشاط المصانع في أغسطس يسجل أبطأ وتيرة نمو في سبعة أشهر

نشاط قطاع الخدمات عند أدنى مستوياته منذ مايو 2020

دبي - العربية.نت

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تباطأ نشاط المصانع في اليابان في أغسطس ليسجل أبطأ وتيرة نمو في سبعة أشهر رغم استمرار النمو في إجمالي الطلبات وطلبات التصدير.

وواجهت سلاسل التوريد اضطرابات شديدة وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات بحسب IHS Markit، إذ سجل مؤشر ميديري المشتريات للتصنيع الصادر عن au Jibun Bank Flash Japan تراجعا إلى 52.4 نقاط في أغسطس من 53 نقطة في يوليو.

أما المؤشر الصادر عن نفس البنك والذي يعنى بقطاع الخدمات فقد هوى إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020 وسط انتشار متحور دلتا.

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