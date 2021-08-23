طالبان تعين قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بأفغانستان

ذكر بيان اليوم الاثنين أن طالبان عينت قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمساهمة في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية بعد أكثر من أسبوع من اجتياح الحركة العاصمة كابول.

وعينت طالبان حاجي محمد إدريس قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمساعدة على إعادة النظام للاقتصاد الذي دمرته الحرب حيث

أغلقت البنوك أبوابها منذ أكثر من أسبوع وخلت المكاتب الحكومية من الموظفين.

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وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن من المتوقع أن يعمل إدريس على تنظيم أوضاع المؤسسات ومعالجة القضايا الاقتصادية التي يعاني منها السكان.