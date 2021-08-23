.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طالبان تعين قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بأفغانستان

  • الخط
البنك المركزي الأفغاني
البنك المركزي الأفغاني
أفغانستان وطالبان

طالبان تعين قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بأفغانستان

قالت إنه سيعمل على تنظيم أوضاع المؤسسات ومعالجة القضايا الاقتصادية

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكر بيان اليوم الاثنين أن طالبان عينت قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمساهمة في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية بعد أكثر من أسبوع من اجتياح الحركة العاصمة كابول.

وعينت طالبان حاجي محمد إدريس قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمساعدة على إعادة النظام للاقتصاد الذي دمرته الحرب حيث
أغلقت البنوك أبوابها منذ أكثر من أسبوع وخلت المكاتب الحكومية من الموظفين.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن من المتوقع أن يعمل إدريس على تنظيم أوضاع المؤسسات ومعالجة القضايا الاقتصادية التي يعاني منها السكان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد