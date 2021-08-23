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"مدن السعودية" تتيح 114 قطعة أرض في المناطق الصناعية لرواد الأعمال

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جانب من المدن الصناعية في السعودية
أراضٍ صناعية
اقتصاد السعودية

"مدن السعودية" تتيح 114 قطعة أرض في المناطق الصناعية لرواد الأعمال

المساحات بين 1700 إلى 3000 متر

دبي - العربية.نت

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أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منتجها الجديد "الأراضي الصناعية الصغيرة" ذات المساحات المتنوعة بين 1700 إلى 3000 متر مربع وذلك لدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ "مدن" خالد بن محمد السالم، أن منتج الأراضي الصناعية ذات المساحات الصغيرة هو نتاجٌ لدراسات مستمرة لمُتطلّبات واحتياجات الشركاء من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث رُوعي فيها أفضل المعايير المحلية والإقليمية والعالمية لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وذلك تحقيقاً للمبادرات المنوطة بـ "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأوضح السالم أن المنتج الجديد أصبح جاهزاً في العديد من المدن الصناعية بإجمالي 114 قطعة أرض بمساحات متنوّعة تبدأ من 1700 متر منها: المدينة الصناعية الثانية بجدة، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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وأشار إلى أن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تسعى لتعزيز دور ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% وفقاً لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني وحتى تحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد أن منتج الأراضي الصناعية ذات المساحات الصغيرة يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها "مدن" من أجل الارتقاء بالدور التنموي لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، حيث تسهم مع شركائها بالقطاعين العام والخاص في تقديم العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة في مدنها الصناعية منها: "المصانع الجاهزة" بمساحات بين "700م² و1500م²" وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل المنتجات الغذائية والطبية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وأضاف أن "مدن" تعمل على منتج المصانع الصغيرة الذي من شأنه أن يوفّر مساحات جديدة تبدأ من 200 م².
وقال السالم : إن "مدن" توفر بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرائدة أيضاً العديد من الخدمات والحلول التمويلية التي تساعد روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على بدء مشروعاتهم الخاصة، وإيجاد فرص عمل جديدة، بكل يسر وسهولة وبأقل تكلفة مُمكنة، ومنها منتج: "أرض وقرض" الذي يتيح للمستثمر الحصول على أرض صناعية ودعم تمويلي، ومنتج "مصنع وقرض" للحصول على مصنع جاهز ودعم مالي في باقة واحدة بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك منتج "أسس" الذي يُمكّن المستثمر من الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال مصحوباً بمجموعة من الحوافز غير المالية.

الجدير بالذكر، أن "مدن" توفر أيضاً ضمن منتجاتها أراضي صناعية مُطورة البنية التحتية والخدمات، كالكهرباء والمياه وغيرها، بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة تُلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، والتي شهدت إقبالاً استثمارياً مرتفعاً خلال العام المنتهي 2020 بنسبة بلغت 21%.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

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