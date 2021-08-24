البحرين ترسي عطاءات بـ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2021

ارتفعت قيمة المناقصات الحكومية التي أصدرتها مملكة البحرين في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 60% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 مع تقدم المملكة في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى عبر القطاعات المتنوعة، بما في ذلك البنية التحتية والمواصلات والأعمال الإنشائية.

وأرست البحرين عطاءات بقيمة 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام، بما في ذلك 762 عقدًا لمشاريع غير نفطية بقيمة 1.6 مليار دولار وذلك وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المناقصات. وبصرف النظر عن قطاع النفط فقد حصل قطاع الطيران على أعلى قيمة للمناقصات بقيمة 476 مليون دولار، تليها الأعمال الإنشائية بمبلغ 413 مليون دولار.

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وأصدرت المملكة 1070 مناقصة في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 297 عن نفس الفترة من عام 2020.

وافتتحت المملكة مؤخرًا مبنى المطار الجديد كجزء من مشروع تحديث مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة طاقته الاستيعابية من 9 ملايين إلى 14 مليون مسافر سنويًا. أما مشروع إقامة مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بكلفته 220 مليون دولار والذي هو قيد التطوير حاليًا فسيوفر مساحة كبيرة للمؤتمرات والفعاليات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100% في العديد من القطاعات بما في ذلك التصنيع والخدمات الصناعية والتوزيع دون أي قيود في المنطقة الحرة، كما وأن كلفة التشغيل في المملكة أيضًا هي الأكثر تنافسية في المنطقة من حيث التكلفة بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بجيرانها.