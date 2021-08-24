البحرين.. 43.9 مليون دولار أرباح صندوق احتياطي الأجيال القادمة

أعلنت وزارة المالية البحرينية، أن نتائج صندوق احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 سجلت أرباحا ودخلا شاملا آخر بقيمة 43.9 مليون دولار، مع تحقيق عائد سنوي على متوسط الاستثمارات بنسبة 6.83%.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن البيانات المالية تعكس استمرار صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تحقيق النمو المستدام في الإيرادات والعوائد في بيئة اقتصادية غير مسبوقة، إذ نجح الصندوق من إنهاء السنة المالية 2020 بنتائج إيجابية.

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وأشارت الوزارة إلى تسجيل إجمالي أصول تحت الإدارة بقيمة 520.9 مليون دولار أميركي، الأمر الذي يؤكد على مدى كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية المعتمدة.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، سلمان بن خليفة آل خليفة، على الدور الهام لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير إن الصندوق سيواصل أداء مهامه بالتوازن المطلوب لتحقيق استدامة وتنمية الأصول والاستقرار والنمو المالي من خلال إدارة المخاطر والمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية وتنميتها.

وحسب البيان، قد بدأ الصندوق عام 2020 بأصول تقدر بـ 917.8 مليون دولار وتم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار بعد صدور المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من تداعيات جائحة "كوفيد -19" ودعماً للجهود الوطنية للتصدي للجائحة الاستثنائية.

وأفادت الوزارة بأنه رغم ذلك أنهى الصندوق السنة المالية بأصول تقدر بـ 520.9 مليون دولار .

وتابعت الوزارة: "رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في العام 2020 وتدني أسعار النفط، فقد حقق صندوق احتياطي الأجيال القادمة أداءً استثنائياً وإنجازاً آخر يضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات منذ نشأته في يوليو 2006".

وأكد الصندوق احتياطي الأجيال، أن المرحلة القادمة سترتكز على الأولويات الاستراتيجية للصندوق على الاستمرار في بناء المرونة وخلق التوازن في المحفظة، إذ سيواصل المجلس جهوده في تحويل التحديات إلى فرص، بما يحقق مزيد من الإنجازات والتطلعات المنشودة لصالح مستقبل الأجيال القادمة.