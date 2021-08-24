فرص ضخمة للمبتكرين في التكنولوجيا تكشف عنها السعودية غداً

تستعد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لإطلاق عدد من المبادرات التقنية الإقليمية مساء غد الأربعاء، في حفل هو الأضخم من نوعه في المنطقة، وبالشراكة مع عدة جهات محلية من القطاعين الحكومي والخاص وشركات دولية.

ويهدف الحدث إلى اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وخدمة المجتمعات التقنية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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من المنتظر الإعلان عن العديد من الشراكات الضخمة مع جهات عالمية ورائدة في صناعة التقنية، ومؤسسات التدريب والتطوير بمختلف القطاعات التقنية حول العالم؛ سعياً لتأهيل الطاقات البشرية، ودعم منظومة الأعمال الرقمية، وتمكين مجتمع تقني.

وستسهم هذه المبادرات في تعزيز دور المملكة كمركز تقني إقليمي، يحتفي بالمبتكرين والمبرمجين والرياديين، من مختلف القطاعات التقنية.

وتتنوع أهداف هذه المبادرات بين إلهام الطاقات الشبابية، وبناء القدرات الوطنية؛ للوصول لاستدامة المجتمعات التقنية التي تقود للابتكار، وتسرّع من التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة في مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030.