.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرص ضخمة للمبتكرين في التكنولوجيا تكشف عنها السعودية غداً

  • الخط
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
السعودية

فرص ضخمة للمبتكرين في التكنولوجيا تكشف عنها السعودية غداً

ستسهم هذه المبادرات في تعزيز دور المملكة كمركز تقني إقليمي

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

تستعد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لإطلاق عدد من المبادرات التقنية الإقليمية مساء غد الأربعاء، في حفل هو الأضخم من نوعه في المنطقة، وبالشراكة مع عدة جهات محلية من القطاعين الحكومي والخاص وشركات دولية.

ويهدف الحدث إلى اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وخدمة المجتمعات التقنية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المنتظر الإعلان عن العديد من الشراكات الضخمة مع جهات عالمية ورائدة في صناعة التقنية، ومؤسسات التدريب والتطوير بمختلف القطاعات التقنية حول العالم؛ سعياً لتأهيل الطاقات البشرية، ودعم منظومة الأعمال الرقمية، وتمكين مجتمع تقني.

وستسهم هذه المبادرات في تعزيز دور المملكة كمركز تقني إقليمي، يحتفي بالمبتكرين والمبرمجين والرياديين، من مختلف القطاعات التقنية.

وتتنوع أهداف هذه المبادرات بين إلهام الطاقات الشبابية، وبناء القدرات الوطنية؛ للوصول لاستدامة المجتمعات التقنية التي تقود للابتكار، وتسرّع من التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة في مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"خففوا مشاوير" موجة غضب في لبنان ضد مسؤولة بوزارة الطاقة
خبر يقين من واشنطن.. يكشف أخيراً عن منشأ كورونا خبر يقين من واشنطن.. يكشف أخيراً عن منشأ كورونا
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها
هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة
جريمة تهز تونس.. موسيقي يذبح زوجته ويطعن أولاده وينتحر جريمة تهز تونس.. موسيقي يذبح زوجته ويطعن أولاده وينتحر
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد