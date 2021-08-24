السلفادور تستعد لاعتماد بيتكوين رسمياً بأجهزة صراف آلي ومحفظة رقمية

بدأت السلفادور بتثبيت أجهزة الصراف الآلي الخاصة بعملة بيتكوين، مما يسمح لمواطنيها بتحويل العملة المشفرة إلى دولارات أميركية وسحبها نقداً، كجزء من خطة الحكومة لتقديم العملة المشفرة كعملة رسمية.

وقال الرئيس نجيب بوكيلة على تويتر، إن الحكومة ستثبت 200 جهاز صراف آلي جنباً إلى جنب مع محفظتها الرقمية المسماة "تشيفو" Chivo، وهو مصطلح عام محلي بمعنى "رائع".

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وأضاف أن المعاملات ستكون بدون عمولة، مضيفاً أنه سيكون هناك أيضاً 50 فرعاً مالياً في جميع أنحاء البلاد لسحب الأموال أو إيداعها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأكد بوكيلة على أن اعتماد بيتكوين سيوفر للسلفادوريين 400 مليون دولار سنوياً من رسوم تلقي التحويلات من الخارج.

بدوره، قال وزير المالية، أليخاندرو زيلايا، إن قانون بيتكوين في السلفادور سيدخل حيز التنفيذ في 7 سبتمبر المقبل، وسيتمكن السلفادوريون من تنزيل محفظة Chivo الرقمية الحكومية، وإدخال رقم هويتهم، وتلقي 30 دولاراً بعملة بيتكوين.

وأضاف أن الحكومة أنشأت صندوقاً بقيمة 150 مليون دولار لدعم تحويلات بيتكوين إلى الدولار الأميركي.