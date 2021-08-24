.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تعاف أقوى من المتوقع لاقتصاد ألمانيا في الربع الثاني

  • الخط
اقتصاد ألمانيا
اقتصاد ألمانيا
اقتصاد أوروبا

تعاف أقوى من المتوقع لاقتصاد ألمانيا في الربع الثاني

بفضل المستهلكين والإنفاق الحكومي

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء في مراجعة لتقدير سابق إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي قادا تعافيا اقتصاديا أقوى من المتوقع في ألمانيا في الربع الثاني في أعقاب تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وأضاف المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6% في الربع سنة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم، ليرتفع قليلا عن تقديره السابق لنمو 1.5% للناتج المحلي الإجمالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة! فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة!
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها
هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة
جريمة تهز تونس.. موسيقي يذبح زوجته ويطعن أولاده وينتحر جريمة تهز تونس.. موسيقي يذبح زوجته ويطعن أولاده وينتحر
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد