مبيعات أجهزة التلفاز بـ 54.2 مليار دولار خلال 6 أشهر.. وهذه أكبر شركتين

استحوذت الشركتان الكوريتان الجنوبيتان سامسونغ للإلكترونيات وإل جي إلكترونيكس على نحو 50% من مبيعات أجهزة التلفاز في السوق العالمية خلال النصف الأول من عام 2021.

وشهدت مبيعات أجهزة التلفاز في الربع الثاني تراجعا بالمقارنة مع الربع الأول بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد وغيرها، غير أن مبيعاتها في النصف الأول ارتفعت بالمقارنة بمستوى ما قبل "كوفيد-19".

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وذكرت الشركة متعقبة السوق "أومديا" اليوم الثلاثاء أن عدد أجهزة التلفاز المباعة خلال النصف الأول بلغ 99.11 مليون وحدة بزيادة 7.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت مبيعاتها إلى 54.2 مليار دولار بارتفاع نسبته 36.1% خلال نفس الفترة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية "يونهاب".

ومن حيث المبيعات، استحوذت سامسونغ للإلكترونيات على 31% للحفاظ على صدارتها الأولى، وتليها إل جي إلكترونيكس بنسبة 19%، وبالتالي، شكلت الشركتان نسبة 50% من الحصة السوقية في السوق العالمية لأجهزة التلفاز.

وجاءت شركة سوني اليابانية في المركز الثالث بنسبة 9.3% وتلتها شركة تي سي ال بنسبة 7.4%.

وقادت الشركات الكورية السوق العالمية في النصف الأول على خلفية الاستراتيجية المتميزة للتركيز على المنتجات التي يزيد حجمها عن 75 بوصة وسعرها عن أكثر من 2500 دولار.

وسجل عدد أجهزة التلفاز المباعة لسامسونغ في النصف الأول 21 مليون وحدة بزيادة قدرها 10.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزا لأول مرة حاجز الـ20 مليون وحدة منذ 5 سنوات.

وبلغ عدد أجهزة التلفاز المباعة في السوق العالمية خلال الربع الثاني 47.8 مليون وحدة مسجلا زيادة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي (45.6 مليون وحدة) غير أنه هو أقل من 51.2 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام.

ووصل عدد أجهزة التلفاز التي باعتها سامسونغ إلى 9.41 وحدة في الربع الثاني ارتفاعا من 8.62 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفاضا من 11.6 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام.

وقال مسؤول في الصناعة إنه من المتوقع أن تشهد السوق العالمية لأجهزة التلفاز انخفاضا طفيفا في المبيعات خلال النصف الثاني على خلفية تراجع الطلب المكبوت وزيادة الأنشطة الخارجية للناس مع التطعيم بلقاح كورونا.