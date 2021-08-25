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الاستثمار السعودية: المملكة توفر فرصاً كبرى بقطاعات تقنية المعلومات

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اقتصاد السعودية

الاستثمار السعودية: المملكة توفر فرصاً كبرى بقطاعات تقنية المعلومات

التحول الرقمي المتسارع يوفر فرصاً واعدة لرواد الأعمال المحليين والعالميين

دبي - العربية.نت

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قال فيصل الصالح، مدير قطاع التقنية والمنصات الرقمية في وزارة الاستثمار إن المملكة شهدت تحولا رقميا متسارعا خلال أزمة كورونا.

وأشار الصالح في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى التقنية الرقمية في نسختِه الأولى الذي تنظمه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى التزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

وأضاف مدير قطاع التقنية والمنصات الرقمية في وزارة الاستثمار أن الفرص في المملكة كبيرة في كافة القطاعات، مشيرا إلى التحول الرقمي المتسارع جدا خلال أزمة كورونا.

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واعتبر أن تسارع الثورة الرقمية العالمية، عكس ريادة المملكة، في جاهزيتها من تمكين الشركات والأفراد من مواكبة فرص التقنية في السياحة والخدمات اللوجستية، والقطاعات التقنية نفسها هي ممكن رئيسي لرواد الأعمال السعوديين والعالميين للانطلاق من المملكة.

يذكر أن منتدى التقنية الرقمية في نسختِه الأولى الذي تنظمه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، قد انطلق بعنوان "فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي"، بمشاركة عدد من المختصين والمستثمرين في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.

ويهدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع/ واستعراض حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.

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