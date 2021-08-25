أكبر حدث تقني ينطلق من الرياض للعالم.. وتصنيع أول رقائق إلكترونية سعودية

شهدت العاصمة السعودية الرياض، انطلاق فعالية Launch التي تعد أكبر حدث تقني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستشهد الإطلاق الفعلي عن مبادرات جديدة، بمشاركة 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا بالعالم.

وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيدي وعقول سعودية ستستخدم في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية.

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وأوضح أن هذه الرقائق الذكية لديها قوة معالجية بأكثر من 60 ألف ضعف من تلك المستخدمة في رحلة الإنسان للقمر، وفي الهوةاتف الذكية وما تستخدمة الشركات العملاقة، مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون و"أي بي أم" وسيكسو وأوراكل وعلي بابا التي تمثل 60% من القوة الضاربة الإبتكارية والقيمة الأسمية لأكبر 10 شركات تكنولوجيا عملاقة في العالم.

وقال وزير الاتصالات إن هذه الكيانات وبالشراكة مع جهات سعودية عدة متخصصة بتقنيات المعلومات، "سيوقعون اتفاقيات عالمية، لتكون المملكة المركز التقني رقم واحد في المنطقة"، مبينا في كلمة خلال فعاليات الإطلاق، أن المملكة ستدشن برامج تنفيذية مختصة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

وأكد أن الفعالية ستشهد التوقيع اليوم الأربعاء على اتفاقيات عالمية مع عمالقة التكنولوجيا، موضحاً أنه سيجري التوقيع اليوم على اتفاقيات عالمية مع هذه الشركات الكبرى.

وأعاد وزير الاتصالات التذكير بحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد أن الهدف هو "بناء مستقبل عظيم لوطن عظيم، ولشعب أعظم" فقد كانت هذه كلمات ولي العهد عندما تحدث عن توجهاته للاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

واستعرض وزير الاتصالات في كلمته أمام جمع غفير من المختصين خطة تحقيق هذا الطموح من خلال الشراكة بين القطاعين العام وغير الربحي، من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى.

وأعلن وزير الاتصالات إطلاق 3 برامج هامة، في قطاع التقنية والذكاء الصناعي، أولها برنامج "همة" أكبر برنامج تقني بحزمة 2.5 مليار ريال لدعم سوق التقنية بأكثر من 20 منتجا ودعم الرياديين المبتدئين والمتقدمين، والبرنامج الثاني هو برنامج "قمة" أما البرنامج الثالث برنامج "طويق"، وأول مشاريعه أكاديمية "سادايا"، وهي مشروع ضخم لتدريب الجيل الجديد لاستغلال الطاقات وبناء القدرات في مجال الذكاء الصناعي.

وشهدت الفعالية إطلاق العديد من الشراكات بمشاركة وزارية رفيعة، بمشاركة 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم، الذين أعلنوا عن إنشاء مقرات إقليمية لهم في الرياض.

وكان من أبرز المشاركين الرئيسيين في الفعالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.