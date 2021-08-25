.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صادرات ألمانيا إلى الصين تهبط 3.9% في يوليو

  • الخط
ألمانيا اقتصاد
اقتصاد ألمانيا
اقتصاد أوروبا

صادرات ألمانيا إلى الصين تهبط 3.9% في يوليو

في انخفاض للمرة الأولى منذ قرابة عام

برلين – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الأربعاء إن صادرات البلاد إلى الصين انخفضت للمرة الأولى في قرابة عام في يوليو/تموز، لتهبط 3.9% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (9.9 مليار دولار).

وهذا أول انخفاض في الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر سوق للمبيعات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، منذ أغسطس آب 2020، وهو أكبر تراجع منذ مايو/أيار 2020، حين هيمنت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا على العالم.

وزادت الصادرات الألمانية للولايات المتحدة 15.3% إلى 10.8 مليار يورو وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات.

خبير اقتصادي يحذر من حرب باردة بين أميركا والصين.. هذه علاماتها قصص اقتصادية أميركا و الصين خبير اقتصادي يحذر من حرب باردة بين أميركا والصين.. هذه علاماتها

وفي سياق متصل، كشف مسح اليوم أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس/آب إذ أصبحت توقعات الشركات أكثر تشاؤما بشأن الشهور المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة الإصابات بكوفيد-19 واختناقات الإمدادات.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 99.4 من قراءة معدلة بالخفض عند 100.7 في يوليو/تموز.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة عند 100.4 في أغسطس/آب.

وقال رئيس معهد إيفو، كليمنس فوست في بيان: "خيم (التشاؤم) على المعنويات في الاقتصاد الألماني مجددا. اختناقات الإمداد للمنتجات الوسيطة في الصناعات التحويلية والمخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابات تفرض ضغوطا على الاقتصاد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع
فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها "توم كروز"!
الأكثر قراءة
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة! فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة!
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح
قبل أن تذهب
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
اكتشف المزيد