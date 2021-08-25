صادرات ألمانيا إلى الصين تهبط 3.9% في يوليو

قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الأربعاء إن صادرات البلاد إلى الصين انخفضت للمرة الأولى في قرابة عام في يوليو/تموز، لتهبط 3.9% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (9.9 مليار دولار).

وهذا أول انخفاض في الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر سوق للمبيعات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، منذ أغسطس آب 2020، وهو أكبر تراجع منذ مايو/أيار 2020، حين هيمنت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا على العالم.

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وزادت الصادرات الألمانية للولايات المتحدة 15.3% إلى 10.8 مليار يورو وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات.

وفي سياق متصل، كشف مسح اليوم أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس/آب إذ أصبحت توقعات الشركات أكثر تشاؤما بشأن الشهور المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة الإصابات بكوفيد-19 واختناقات الإمدادات.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 99.4 من قراءة معدلة بالخفض عند 100.7 في يوليو/تموز.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة عند 100.4 في أغسطس/آب.

وقال رئيس معهد إيفو، كليمنس فوست في بيان: "خيم (التشاؤم) على المعنويات في الاقتصاد الألماني مجددا. اختناقات الإمداد للمنتجات الوسيطة في الصناعات التحويلية والمخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابات تفرض ضغوطا على الاقتصاد".