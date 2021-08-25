مصادر: مصر تخاطب بنوكا لإصدار أدوات دين

قالت مصادر إن مصر تبحث تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، والتي من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مقومة باليورو.

وقال مصدران مطلعان على المسألة إن الحكومة أصدرت طلبا لمقترحات من البنوك التي من المقرر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

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ولم يرد مسؤولون في وزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وفي منتصف الشهر الجاري، باعت مصر أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو.

كان البنك المركزي المصري أكد في تقرير حديث للتعليق على الأسواق العالمية أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن وضع وباء كورونا وانتشار متحور دلتا في العديد من البلدان حول العالم أسهمت في زيادة المكاسب في سوق سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن الأخرى.

وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.