.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصادر: مصر تخاطب بنوكا لإصدار أدوات دين

  • الخط
اقتصاد مصر مناسبة
اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

مصادر: مصر تخاطب بنوكا لإصدار أدوات دين

تشمل سندات مقومة باليورو

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر إن مصر تبحث تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، والتي من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مقومة باليورو.

وقال مصدران مطلعان على المسألة إن الحكومة أصدرت طلبا لمقترحات من البنوك التي من المقرر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ولم يرد مسؤولون في وزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وفي منتصف الشهر الجاري، باعت مصر أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو.

نيكاي الياباني يتراجع وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأميركي أسواق المال أسهم اليابان نيكاي الياباني يتراجع وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأميركي

كان البنك المركزي المصري أكد في تقرير حديث للتعليق على الأسواق العالمية أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن وضع وباء كورونا وانتشار متحور دلتا في العديد من البلدان حول العالم أسهمت في زيادة المكاسب في سوق سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن الأخرى.

وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع
فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها "توم كروز"!
الأكثر قراءة
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة! فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة!
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح
قبل أن تذهب
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
اكتشف المزيد