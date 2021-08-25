مع فتح السفر.. هذه اللقاحات معتمدة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" معتمدة لدخول المسافرين إلى المملكة مع استئناف حركة السفر، موضحة أن اللقاحات المعتمدة هي كل من : أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك.

وأفادت أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي "ساينوفارم" أو "ساينوفاك" بشرط تلقي جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، موضحة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر ستعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.

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وفي بداية الشهر الحالي، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن ما تم إشاعته عن وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، مضيفاً: "لم نسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح فيروس ‫كورونا".

وتابع: "نبشركم.. السعودية‬ تشهد تراجعاً في المنحنى الوبائي. كذلك الدول التي تقدمت في منح لقاحات كورونا تشهد تراجعاً في حالات الإصابة بالفيروس. و99% من الحالات الحرجة من كورونا في السعودية لم يستكملوا التحصين".

وطمأن قائلاً: "لا داعي للقلق والخوف.. ليست عبارة نرددها كجهات رسمية بل هي كلمات ترددها الهيئات والخبراء حول العالم، لأهمية تلقي لقاحات كورونا، حيث نرصد مخاوف في عيون العالم بسبب كورونا، ولكن اللقاحات قادرة على أن تحوّل المخاوف إلى مأمن من الفيروس".