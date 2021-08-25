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وزير: تعافي اقتصاد ألمانيا سيستمر رغم موجة كوفيد الرابعة

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اقتصاد ألمانيا
اقتصاد ألمانيا عانى من تبعات كورونا
اقتصاد

وزير: تعافي اقتصاد ألمانيا سيستمر رغم موجة كوفيد الرابعة

وزير الاقتصاد الألماني: النشاط الاقتصادي يستطيع أن يسجل مستوى جيدا للعام ككل

برلين - رويترز

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توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الأربعاء أن يستمر تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقال للصحافيين "(ثمة) احتمال واضح بأننا لن نحتاج لأي نوع من العزل العام للذين حصلوا على جرعة أو اثنتين من اللقاح وللمتعافين".

وأضاف "لذلك من المؤكد أن النشاط الاقتصادي يستطيع أن يسجل مستوى جيدا للعام ككل".

وضخت الحكومة أكثر من 300 مليار يورو في الاقتصاد للمساعدة في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19. وتمسك ألتماير بتقديرات الحكومة لنمو نسبته 3.5 في المئة هذا العام و3.6 في المئة العام المقبل.

وكان معهد إيفو ذكر في وقت سابق أن مؤشره لمناخ الأعمال هبط للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب، بعد أن أصبحت توقعات الشركات بشأن الشهور المقبلة أكثر تشاؤما بفعل اختناقات الإمدادات وزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

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