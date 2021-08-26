كوريا الجنوبية أول الاقتصادات الآسيوية الكبرى في رفع أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة 0.25% إلى 0.75% في أول خطوة من هذا النوع لدولة آسيوية رئيسية.

وقد صوت مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا (BOK) على رفع سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماع السادس لتحديد سعر الفائدة لهذا العام.

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جاء قرار بنك كوريا المركزي في الوقت الذي تواجه كوريا فيه أسوأ تفشي لكورونا على الإطلاق مع بقاء عدد الإصابات الجديدة اليومية فوق 1000 لأكثر من 50 يومًا.

وقد توقع بعض المحللين أن البنك قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر حيث ألمح محافظ البنك لي جو-يول بقوة إلى أنه قد يبدأ تطبيع السياسة النقدية "خلال هذا العام".

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.5%، في مايو من العام الماضي بعد تطبيق خفض طارئ بمقدار نصف درجة مئوية، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

على الرغم من علامات الانتعاش القوي في الصادرات، فقد أثر ضعف الاستهلاك على التوظيف وزاد الضغط على صانعي السياسات. ويظهر الاقتصاد الكوري علامات على الانتعاش بفضل تعافي الصادرات على نحو قوي. فقد قفزت الصادرات بنسبة 40.9 % على أساس سنوي في أول 20 يومًا من أغسطس على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية.

وارتفعت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 29.6 % على أساس سنوي في يوليو لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 55.4 مليار دولار، ما يعد ارتفاعا للشهر التاسع على التوالي.