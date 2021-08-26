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مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 89%

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اقتصاد مصر

مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 89%

بعد زيادة زراعة القصب والبنجر

القاهرة - رويترز

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قالت وزارة التموين المصرية، اليوم الخميس، إن مصر وصلت إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89% بعد زيادة زراعة القصب والبنجر وإن لديها احتياطيات استراتيجية تكفي حتى الموسم المقبل.

ويستمر موسم بنجر السكر في مصر من فبراير/شباط حتى يونيو/حزيران.

وأكدت الوزارة أيضا أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ يونيو/حزيران بعد انقضاء أجل حظر على الاستيراد.

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وتسعى مصر لشراء 200 ألف طن من السكر الخام في مناقصة.

وتابعت الوزارة قائلة "إن زيادة في الآونة الأخيرة في أسعار السكر العالمية لم تؤثر بعد في الأسعار المحلية".

وتدفع مصر منذ وقت طويل إلى توسيع إنتاج السلع الأولية في إطار سعيها لاحتواء فاتورة الواردات، وتسعى لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية خلال جائحة "كوفيد-19".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، قال مسؤول في وزارة الزراعة إن نسبة اكتفاء مصر الذاتي من السكر 80%.

وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي هذا الشهر، إن مصر تنتج 50% من احتياجاتها من القمح.

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