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موقع تانكر تراكرز: ناقلة الوقود تحركت من إيران إلى لبنان

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ازدحام عند محطات الوقود في لبنان
محطة وقود في لبنان
لبنان

موقع تانكر تراكرز: ناقلة الوقود تحركت من إيران إلى لبنان

من المتوقع أن تغادر سفينة وقود أخرى من إيران إلى لبنان غدا

دبي - العربية.نت

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قال موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب ناقلات النفط إن الناقلة المحملة بالوقود المتجهة إلى لبنان من أجل تزويد شبكة الكهرباء غادرت إيران، اليوم الخميس.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتحرك ناقلة أخرى محملة بالبنزين صباح يوم غد الجمعة.

كانت ميليشيات "حزب الله" قد أعلنت عن توجه سفينة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان في انتهاك للعقوبات الأميركية، فيما حذر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من زج البلاد في صراعات داخلية وخارجية، مؤكداً أن السفن الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية.

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يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة أن نقص الوقود يعرض آلاف العائلات للخطر ويهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة.

يذكر أنه على وقع الانهيار الاقتصادي، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

فيما تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.

إلى ذلك، لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين أيضاً، لتغرق العديد من المناطق في كافة أنحاء البلاد في العتمة، وتشل العديد من القطاعات الحيوية أيضا.

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