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أسعار الغذاء تقفز في إيران.. أعلى معدل تضخم منذ 1994

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أسعار الغذاء في إيران (تعبيرية)
أسعار الغذاء في إيران (تعبيرية)
اقتصاد إيران

أسعار الغذاء تقفز في إيران.. أعلى معدل تضخم منذ 1994

أسعار جميع السلع ارتفعت منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية في مارس

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا)، أمس الخميس، بأن رئيس جمعية تجار الأغذية بالجملة في إيران، قال إن الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و90%، في الأشهر الخمسة الماضية بسبب الضغوط التضخمية على الإنتاج الزراعي.

وقال قاسمالي حسيني إن أسعار جميع السلع والخدمات في إنتاج الغذاء قد ارتفعت منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية في مارس، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية "لا مفر منه".

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية اليومية ارتفعت بنسبة 30-90%، ولا تزال بعض الأسعار ترتفع.

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وأصبحت الزبدة الآن أكثر تكلفة بنسبة 30%، في حين أن أسعار زيت الطهي والحبوب أعلى بنسبة 35%. وارتفع الأرز، وهو الغذاء الرئيسي الأكثر شيوعًا للإيرانيين، بنسبة 38%. وقال حسيني إن سعر الأرز له أكبر الأثر على الناس العاديين، وفق ما نقلته Iran International.

كانت أعلى قفزة في الأسعار بالنسبة للسكر والمواد الغذائية المصنوعة منه، والتي ارتفعت بنسبة 90%.

وبلغ معدل التضخم السنوي في إيران 45.2% في يوليو - أغسطس، بحسب ما أفاد به المركز الإحصائي الإيراني يوم الثلاثاء، حيث أعلن أيضًا أن معدل التضخم في المواد الغذائية تجاوز 58%. وهذا هو أعلى معدل تضخم منذ عام 1994، عندما سجلت إيران معدلًا رسميًا قدره 49.5%.

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