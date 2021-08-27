السودان يحصل على 858 مليون دولار من صندوق النقد.. "دفعة كبيرة للاحتياطيات"

قال بنك السودان المركزي أمس الخميس، إن تخصيص ما يعادل 858 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، سيعزز الاحتياطيات بشكل كبير ويساعد في الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار.

المخصصات هي جزء من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي أكد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه سيوزعها على الأعضاء، في إطار جهود مكافحة تأثير جائحة فيروس كورونا.

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وتحاول الحكومة الانتقالية في السودان التخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة استمرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وأدت إلى تضخم آخذ في الزيادة ونقص في السلع الأساسية على خلفية نقص العملة الأجنبية.

قال البنك المركزي في بيان: "هذا المبلغ سيكون له أثر كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، الأمر الذي سيمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي".

خفض السودان قيمة عملته بشدة في فبراير، ضمن سلسلة من الإصلاحات في إطار برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي الذي يؤدي إلى تخفيف أعباء الديون.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أمس الخميس، إن الأسعار وسعر الصرف استقرا مؤخرا، في حين أن جمع الدولة للضرائب آخذ في الزيادة.

وصرح بأن قفزات كبيرة تحققت على صعيد عائدات الضرائب، مع التمكن من وقف الاقتراض من البنك المركزي خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية.

ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك القول إنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى 422.8% في يوليو، فإنه انخفض على أساس شهري إلى 2.43% مقارنة مع 19.83% في يونيو.