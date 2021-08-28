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الأمير فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق

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الكاظمي خلال استقبال وزير الخارجية السعودي

الأمير فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق

وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم حكومة الكاظمي بما يضمن استقرار العراق

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود دعم المملكة للعراق، مشيرا الى أن "القيادة في السعودية لا تدخر جهدا في دعم العراق على كافة الأصعدة".

وفي كلمة له في "مؤتمر التعاون والشراكة" في بغداد، قال الأمير فيصل بن فرحان: "الاجتماع يتزامن مع تحديات تتطلب منا رفع مستوى التنسيق".

وجدد التزام المملكة بدعم واستقرار وتنمية العراق، ودعم حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بما يضمن استقرار العراق. ولفت الى أن السعودية تواصل التنسيق مع العراق لمواجهة خطر التطرف، مثمنا دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات. وأكد على أن "الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية"

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم.

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم المملكة العربية السعودية للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "الكاظمي التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة.

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