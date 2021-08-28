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وزير مالية مصر: نستهدف 6% معدل نمو اقتصادي

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وزير المالية المصري
وزير المالية المصري محمد معيط
اقتصاد مصر

وزير مالية مصر: نستهدف 6% معدل نمو اقتصادي

محمد معيط: نسعى لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي

دبي - العربية.نت

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أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عزم بلاده على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي؛ حتى يجني المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة.

وأشار معيط لدى لقائه السفير الهولندي، بالقاهرة هان مروتس سخابفلد إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادي، وهو ما تجلى في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التي تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.

أضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير الهولندي الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو ٦% بعد تجاوز جائحة «كورونا»، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن المكتسبات الاقتصادية التي حققناها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهمت بشكل فعَّال في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كورونا»، على نحو انعكس إيجابيًا في كل مؤشرات الأداء الاقتصادي، وحظي بإشادة المؤسسات الدولية.

أوضح الوزير أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية؛ مما أسهم في حل العديد من المشكلات المستعصية في عدد من القطاعات مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعي، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار في مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة.

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