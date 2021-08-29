.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر تشتري 200 ألف طن سكر برازيلي خام

  • الخط
جوالات سكر
جوالات سكر
اقتصاد مصر

مصر تشتري 200 ألف طن سكر برازيلي خام

لديها احتياطيات استراتيجية من السكر تغطي خمسة أشهر

القاهرة – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، إنها تعاقدت اليوم الأحد على شراء 200 ألف طن من السكر الخام البرازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات ويمثلها شركة السكر والصناعات التكميلية للوصول في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر /تشرين الثاني.

وسوف يقوم لويس درايفوس بتوريد 100 ألف طن من السكر وتقوم شركة فيتيرا بتوريد 100 ألف طن أخرى.

وقالت وزارة التموين إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من السكر تغطي خمسة أشهر.

فوائد صحية لقصب السكر صحتك + فوائد صحية لقصب السكر

قالت وزارة التموين المصرية، الخميس الماضي، إن مصر وصلت إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89% بعد زيادة زراعة القصب والبنجر وإن لديها احتياطيات استراتيجية تكفي حتى الموسم المقبل.

ويستمر موسم بنجر السكر في مصر من فبراير/شباط حتى يونيو/حزيران.

وأكدت الوزارة أيضا أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ يونيو/حزيران بعد انقضاء أجل حظر على الاستيراد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر
تيك توك تحظر تيك توك تحظر "تحدي الحليب".. ما القصة؟
الأكثر قراءة
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا
شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون
مؤذن الـ مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل
فنانة مصرية ادّعت وفاة شقيقها.. فظهر ليوبخها فنانة مصرية ادّعت وفاة شقيقها.. فظهر ليوبخها
قبل أن تذهب
طالبان: لدينا فريق مؤهل ومستعد لإدارة مطار كابول
طالبان: لدينا فريق مؤهل ومستعد لإدارة مطار كابول
اكتشف المزيد