مصر تشتري 200 ألف طن سكر برازيلي خام

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، إنها تعاقدت اليوم الأحد على شراء 200 ألف طن من السكر الخام البرازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات ويمثلها شركة السكر والصناعات التكميلية للوصول في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر /تشرين الثاني.

وسوف يقوم لويس درايفوس بتوريد 100 ألف طن من السكر وتقوم شركة فيتيرا بتوريد 100 ألف طن أخرى.

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وقالت وزارة التموين إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من السكر تغطي خمسة أشهر.

قالت وزارة التموين المصرية، الخميس الماضي، إن مصر وصلت إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89% بعد زيادة زراعة القصب والبنجر وإن لديها احتياطيات استراتيجية تكفي حتى الموسم المقبل.

ويستمر موسم بنجر السكر في مصر من فبراير/شباط حتى يونيو/حزيران.

وأكدت الوزارة أيضا أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ يونيو/حزيران بعد انقضاء أجل حظر على الاستيراد.