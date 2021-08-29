مصر: حصيلة الدعم تقترب من 1.7 تريليون جنيه في 4 سنوات

بينما أعد البنك الدولي دراسة يشيد فيها بالتجربة المصرية الخاصة بالحماية والرعاية الاجتماعية، سبق أن صنفت مجلة "سي إي أو وورلد"، مصر في المركز 69 عالمياً، في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021.

وخلال الفترة الماضية، أشادت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019 / 2020، بالتجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأشار في دراسته إلى عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا بما يسهم في توفير وإتاحة الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي تعاني من مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعي والتحويلات النقدية ودعم المعاشات والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر وتطوير العشوائيات والقرى الفقيرة والإسكان الاجتماعي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية على النحو الذي يساعد في تأمين الحصول على الخدمات الأساسية وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.

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البيانات والأرقام التي أعدتها "العربية.نت"، تشير إلى أن هناك أكثر من رقم ومؤشر ونسبة مئوية، تمكنت مصر من تحقيقها خلال السنوات الماضية في إطار الحرص على استمرار دعم الفئات والشرائح الأولى بالرعاية.

الرقم الأول يتعلق بالمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" البرنامج الذي أطلقته الحكومة المصرية في مارس 2015، حيث يصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى 33.666 مليون مستفيد. فيما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكامل" فقط نحو 2.114 مليون مستفيد، بينما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي نحو 385.546 ألف مستفيد، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" نحو 1.304 مليون مستفيد.

في الوقت نفسه، يبلغ عدد المستفيدين من بطاقات التموين نحو 64 مليون مستفيد، بينما يبلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 71 مليون مواطن. ووفق هذه الأرقام، يحصل نح 64% من المواطنين على سلع تموينية مدعمة، ويحصل 70% من المواطنين على دعم الخبز، كما يحصل 90% من الأطفال على دعم تمويني.

وتشير البيانات إلى أن برامج الدعم المباشر التي أطلقتها الحكومة المصرية دفعت إلى خفض معدلات الفقر بنسبة 5.2%. فيما بلغ حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2019 / 2020. في الوقت نفسه، فإن حصيلة الدعم النقدي المباشر بلغت نحو 82.8 مليار جنيه خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.

فيما تقترب مخصصات برامج الدعم خلال السنوات الأربع الماضية من 1.7 تريليون جنيه، موزعة على 211.7 مليار جنيه في 2016، و206.4 مليار جنيه في 2017، و329.4 مليار جنيه في 2018، و327.5 مليار جنيه في 2019، و326.3 مليار جنيه في 2020.

بينما ارتفعت تكلفة شراء السلع والخدمات خلال السنوات الأربع الماضية إلى نحو 290.1 مليار جنيه. بينما بلغ إجمالي مخصصات الأجور والتعويضات خلال هذه الفترة نحو 1142.3 مليار جنيه.